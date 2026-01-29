Kamusen Başkanı Metin Atan, KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ ile Maliye Bakanlığı arasında bugün yapılan görüşmede Girne ve İskele Gelir ve Vergi Daireleri’ndeki grevle ilgili uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Atan, çalışanların yaşadığı mağduriyetlere ilişkin taleplerin görüşmede ele alındığını belirterek, varılan mutabakat doğrultusunda grevin 15 Şubat’a kadar askıya alındığını duyurdu. Sürecin yakından takip edileceğini vurgulayan Atan, uzlaşıya uyulmaması halinde sendikaların yeniden değerlendirme yapacağını ifade etti.

Sendikalar, çalışanların haklarının korunması ve verilen sözlerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını, gelişmelere göre gerekli adımların atılacağını kaydetti.