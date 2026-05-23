Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Kayıt Sağlamaya Teşebbüs” suçlarından tutuklanan A.R.M. ile F.A.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Erdem Han, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapmak isteyen Somali uyruklu A.R.M.’nin, eşi olduğunu beyan ettiği F.A.M. ile iki çocuk adına düzenlenmiş Somali pasaportlarını görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, emare olarak alınan 4 adet pasaportun incelenmek üzere gönderileceğini ifade etti.

Polis ayrıca, A.R.M.’nin daha önce de birçok kişiyi ailesi veya yakını olduğu yönünde beyanda bulunarak KKTC’ye giriş yaptırdığına dair şüphe bulunduğunu belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.