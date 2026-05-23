“Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan M.K. (K-47) ile kızı R.K. (K-21), Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, 19 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da sakin M.K.’nin, kızı R.K.’ye oturma izni çıkarmak amacıyla iş takipçisi olarak çalıştığı belirtilen ve halen aranan bir şahsa 1200 dolar ödeme yaptığını anlattı.

Polis, zanlıların R.K.’nin gerçekte ikamet etmediği bir adreste kalıyormuş gibi sahte ikametgah belgesi ile kira sözleşmesi hazırlattığını, ardından söz konusu belgeleri Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne vererek tedavüle sürdüklerini söyledi.

Hazırlanan sahte belgelerle R.K. adına sahtekarlıkla oturma izni temin edildiğini belirten polis, soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek tutuklandığını, olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin ise halen arandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.