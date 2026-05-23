Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs ekranlarında Bahadır Ayna ve Levent Kutay’ın sunduğu Alt Metin programında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe imkanlarının tükendiğini söyledi.

Arıklı, özellikle yol ve kavşak düzenlemeleri konusunda ciddi kaynak sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, “Benim bütçemde şu anda maalesef para tükendi. 2026 bütçesiyle ilgili 5 kuruş param kalmadı” dedi.

Arıklı, mevcut bütçenin büyük bölümünü Çatalköy yolu için ayırdığını belirterek, bu nedenle bazı projeleri artık sponsorlar ya da farklı kaynaklarla hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Özellikle çemberlerin düzenlenmesi, ışıklandırılması ve çevre düzeni için özel sektöre çağrı yapan Arıklı, “Keşke imkanım olsa da ben yapabilsem ama şu anda imkan yok” ifadelerini kullandı.

Sponsor çağrısı yaptı

Programda konuşan Arıklı, Kuzey Çevre Yolu’ndaki bazı düzenlemelerin sponsor desteğiyle yapıldığını hatırlatarak, benzer şekilde otellere ve reklam ihtiyacı olan kuruluşlara da çağrıda bulundu. Çemberlerin yapımı ve ışıklandırılması için destek beklediklerini söyleyen Arıklı, devletin mevcut imkanlarıyla tüm ihtiyaçlara yetişmenin mümkün olmadığını kaydetti.

“50 yılın ihmali bir anda düzelmez”

Yollardaki eksikliklere yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıklı, vatandaşların mevcut sorunların tamamını bugünkü yönetime yüklememesi gerektiğini savundu. “50 yılın hesabını kalkıp da benden sormayın” diyen Arıklı, Karayolları Dairesi’nin yıllar içinde işlevsiz hale getirildiğini, personel sayısının düştüğünü ve kurumun ciddi ekipman eksikliği yaşadığını ifade etti.

“Eksikler var ama sihirli değneğim yok”

Arıklı, buna rağmen son dönemde önemli yol projelerine imza attıklarını savunarak, toplamda 220 kilometre yol yapıldığını söyledi. Eksiklerin bulunduğunu kabul eden Arıklı, bazı yolların zaman içinde düzeltileceğini belirterek, “Benim elimde sihirli değnek yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kıbrıs