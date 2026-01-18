17 Ocak 2026 tarihinde, saat 08.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

KKTC’ye giriş yapmak üzere olan A.D. (E-35)’ye, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, tasarrufunda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan, yaklaşık 1 gram ağırlığında 2 adet sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.