Planladığınız seyahati daha kolay, daha hızlı, daha konforlu ve daha keyifli hale getirmek ve yolculara daha iyi hizmet sunmak için bugüne kadar giden yolcu bölümünde ana kapı girişinde sunulan Bosphore by Pasha X-Ray Fast Track hizmeti, bugünden itibaren giden yolcu 1. Kapıdan sunulacak.

Bosphore by Pasha yolcuları artık giden yolcu kapısından alınıp check in işlemleri yapılarak hızlı pasaport noktasından geçirilip CIP Lounge’a kadar hizmet sunulacak.

Ercan Havalimanı’nda güvenlik ve pasaport geçiş noktalarında yolculara zaman kazandıracak ve seyahatlerinde güzel bir başlangıç yapmalarını sağlayan Bosphore by Pasha hizmeti ayrıcalıklarının bundan sonra da artarak devam edeceği belirtildi.