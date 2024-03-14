Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Ercan Havalimanı civarında ve Serhatköy’de elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bir diğer bilgiye göre ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması dolayısıyla bugün 10.00-13.00 saatleri arasında Serhatköy’de Şehit Osman Mehmet Sokak’a elektrik verilemeyecek.