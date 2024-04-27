Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

27.04.2024 tarihinde, saat 18.20 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde, Oğuz Yılmaz YILDIZ (E-25), yönetimindeki ED 653 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Cumhuriyet Lisesi yakınlarında dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkarak servi ağaçlarına çarpıp ardından yoluna devam ederek toprak sete çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oğuz Yılmaz YLDIZ ile araçta yolcu olarak bulunan Yakup YILDIZ ve Selemi Yıldız kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.