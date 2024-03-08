EB 642 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden Özcan Bilen, sola meyilli virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve doğu istikametine doğru seyir halinde bulunan Fatma Gönyeli yönetimindeki UK 439 plakalı araca çarptı.

Meydana gelen trafik kazasının hemen ardından UK 439 plakalı salon aracın arkasında doğu istikametine doğru seyir halinde bulunan LG 188 plakalı aracın sürücüsü Evren Hayırsever önündeki kazalı araçlara çarpmamak için sağ şeride geçtiği bir esnada sağ şerit içerisine doğru savrulan EB 642 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, meydana gelen trafik kazası neticesinde EB 642 plakalı aracın sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Faisal Mehmood, UK 439 plakalı aracın sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Feyziye Gönyeli ve Derin İzveren yaralanarak olay mahalline gelen ambulans araçlar ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Feyziye Gönyeli sağ el ve sağ ayakta kırık nedeni ile ortopedi servisine yatırıldı. Fatma Gönyeli ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Derin İzveren acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. EB 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Faisal Mehmood kafa tası travması teşhisi ile müşahade altına alındı. EB 642 plakalı araç sürücüsü Özcan Bilen ise taburcu olduktan sonra tutuklandı.