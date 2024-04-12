Kıbrıs'ta yaşayan Osman Burçak, 9 ay önce tanıştığı kendisi gibi turizm sektöründe çalışan kız arkadaşı Fatmagül Çelik'e birlikte çıktıkları İzmir yolculuğunda sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Burçak, hava yolu personeli ile durumu paylaştı. Uçak 10 bin fite çıktıktan sonra Osman Burçak, bir anda kız arkadaşının önünde diz çöktü. Burçak, bir elinde yüzük, diğer elinde hislerinin yazılı olduğu notu kız arkadaşına okuyup, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Önce şaşıran Çelik, daha sonra 'Evet' diyerek teklifi kabul etti. Burçak, uçaktaki yolcuların alkışları arasında yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp, sarıldı. Uçaktaki diğer yolcular da genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti.

Evlilik teklifini nasıl planladığını anlatan Osman Burçak, "Farklı bir evlilik teklifi yapmak istedim. Bu nedenle havada evlilik teklifinde bulunmak istedim. Her şeyi planladım. Çiçeğimi ve yüzüğümü aldım. Hava yolu çalışanlarından rica ettim. İzin almam gerekiyormuş ama bilmiyordum. Sağ olsunlar, yine de yardımcı oldular. Çok heyecanlıydım. Teklif için kağıda not aldım ama heyecandan kendi yazımı bile okumakta güçlük çektim. Teklifime 'evet' yanıtını alınca dünyalar benim oldu" dedi.

'BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR AN OLDU'

Hislerini paylaşan Fatmagül Çelik ise, "Erkek arkadaşımın teklif yapacağını düşünmüştüm. Son zamanlarda gizli saklı bir şeyler planladığı belliydi. Ne zaman, nerede ve ne şekilde yapacağını bilmiyordum. Türkiye'ye gittiğimizde bir yerlerde yapacağını düşünmüştüm. Uçakta evlilik teklif etmesini beklemiyordum. O an dilim tutuldu, konuşamadım. Çok heyecanlandım. Benim için unutulmaz bir an oldu" diye konuştu.