Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Günümüzün küreselleşen dünyasında iş gücü hareketliliği artmakta ve bireylerin farklı ülkelerde çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle Türk dünyası olarak sosyal güvenlik ve çalışma barışı konularında ortak projeler geliştirmeliyiz.” şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

KONFERANSIN ÖNEMİ

Bakan Işıkhan, “Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı”na katıldı. Burada, Türk devletleri coğrafyasının büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti ve Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını takdirle karşıladı.

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMALARI

Işıkhan, “Emeklilik, sağlık, iş kazası, hastalık ve diğer sosyal risklere karşı vatandaşlarımızı güvence altına almak devletlerin temel sorumluluğudur. Ülkelerimiz arasında sosyal güvenlik sistemlerinin karşılıklı tanınması büyük önem taşımaktadır,” dedi.

“KKTC İLE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMALARININ SAYISI ARTMALI”

Bakan, Azerbaycan, Kırgızistan ve KKTC ile mevcut sosyal güvenlik anlaşmalarının sayısının artmasını diledi. “Özellikle iş gücü hareketliliği artarken, Türk dünyası olarak, birbirimizin tecrübelerinden faydalanmalı ve ortak projeler üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.