Polisin meydana gelen uyuşturucu olaylarıyla ilgili açıklaması şöyle:

10.03.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yolcu olarak bulunan S.U.(K-19)’nun çantasında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Üzerinde uyuşturucu hap bulundu!

10.03.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Aydınköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen Y.D.(E-39)’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kağıt parçası ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.