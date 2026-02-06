Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği paydaşlığında ve Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen “Yeşil ile Dayanışma Projesi" kapsamında oluşturulan Çevre Hakları Danışma Birimi’nin faaliyete geçtiğini duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamaya göre, birim, Kıbrıs’ta çevre hakları mücadelesini güçlendirmek ve yurttaşların çevresel ihlaller karşısında destek almasını sağlamak amacıyla hizmet verecek.

Hazırlanan başvuru formu üzerinden yurttaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki acil veya süregelen çevre sorunlarını iletebilecek, çevreye zarar veren uygulama ve ihmalleri bildirebilecek.

Başvurular, uzman ekip tarafından değerlendirilerek ön hukuki danışmanlık sağlanacak ve çevre hakları temelinde atılabilecek adımlar konusunda yol gösterilecek.

Yeşil Barış Hareketi, birimin çevresel yıkıma karşı dayanışmayı büyütmek, çevre haklarını savunmak ve yurttaşların sesini güçlendirmek amacıyla kurulduğunu vurgularken, çevre sorunlarını bildirmek isteyen herkesin başvuru formuna https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbTZHK3ipusgFSEqdDVmr0YH9j4ctUee2GA9MXjOVkQDJBZg/viewform?usp=sharing&ouid=102150104914325322131 adresinden erişebileceğini belirtti.

Hareket, “Doğayı savunmak bir tercih değil, bir haktır” ifadelerine de yer verdi.