Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı 30 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 6 günde 638 uçağa ev sahipliği yapacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun trafik yaşayacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı.

Havaalanında en fazla yoğunluk 2 Ocak 2025 ile 4 Ocak 2026 Pazar günü yaşanacak.

Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları ve Sun Express yeni yıl nedeniyle seferlerini artırmış durumda.

En fazla uçuş 4 Ocak 2026’da

Ercan Havalimanı’nda 30 Aralık 2025’te geliş ve gidiş olmak üzere toplam 106, yeni yıl olan 31 Aralık 2025’te 103, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihinde 84, 2 Ocak 2026’da 117, 3 Ocak 2026’da 107 ve 4 Ocak 2026 Pazar günü ise 121 uçağa hizmet verilecek.

Özçelik: Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların konforlu, rahat ve güvenli bir yolculuk gerçekleştirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları ve Sun Express Hava Yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, itfaiye, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Özçelik şöyle devam etti:

“Bir yılı daha geride bırakırken; özveriyle görev yapan tüm personelimize, havalimanımızı tercih eden yolcularımıza ve bizlere her zaman destek olan vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

2025 yılı boyunca güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar, sizlerin katkı ve iş birliğiyle daha da güçlenmiştir. Havacılık sektörünün dinamizmi içinde, ekip ruhu ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarım, başarımızın en önemli parçasıdır.

Yeni yılın; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur getirmesini temenni ediyorum. 2026 yılında da güvenli uçuşlar, güler yüzlü hizmet ve sürekli gelişim hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesileyle, tüm Ercan Havalimanı paydaşlarımızın, değerli yolcularımızın ve vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum.”