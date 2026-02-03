Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Meclis’ten geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi.

Gürcafer “Bir iş kazası olduğunda işvereni tutuklamak işi kolayıydı. Önemli olan yasal süreçlerin hızlandırılması ve düzenlenmesidir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, yasanın geçmesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek, uygulamada bazı eksiklikler olduğunu dile getirdi. Gürcafer, “Bir olay olduğunda Amerika’da olan bir işvereni, sorumluluğu olmamasına rağmen ülkeye girişte tutuklayıp mahkemeye çıkarmak, bugünün çağına uygun değildir. Yasanın düzenlenmesi olumludur ancak bununla birlikte iş mahkemelerinin de kurulması gerekir. Esas eksik taraf buradadır. Bir olay olduğunda işverenin, işçinin, ustabaşının, iş güvenliği uzmanlarının kusur oranları nedir? Bunların hepsinin kısa sürede tespit edilerek sonuçlandırılacağı bir sisteme ihtiyaç vardır. Yasanın ötesinde adalet boyutuyla ilgili eksikliklerin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir iş kazası olduğunda işvereni tutuklamak işi kolayıydı. Önemli olan yasal süreçlerin hızlandırılması ve düzenlenmesidir. Yasal kısımda da düzenleme yapılması ve iş mahkemelerinin de kurulması gerekir” ifadelerini kullandı.