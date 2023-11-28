Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Eylül-Kasım 2023 ayları arasında, Ercan Havalimanı’nda meydana gelen hırsızlık olayları ilgili olarak Polis tarafından gerçekleştirilen Check In operasyonu kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen S.A.(E-41), H.Y.(E-45) ve A.V. (E-29) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahısların, ülkeden çıkış yapacak olan dört ayrı şahsın valizlerini açarak içerlerinde muhafaza edilen 20.000 TL, 2700 Stg ile 20 Euro nakit parayı ve muhtelif ziynet, elektronik eşya, kol saati ve güneş gözlüklerini çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.