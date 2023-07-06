Ercan Havalimanı’nda klimaların çalışmaması nedeniyle yolcuların perişan olduğu haber verildi.

Havalimanını kullanan çok sayıdaki vatandaş ve konuk, gazetemize başvurarak yaşanan tatsız durumu protesto ettiklerini belirttiler.

Böylesi bir durumun, özellikle sağlık sorunları yaşayanları perişan ettiğini belirten söz konusu kişiler gerek hükümetin gerek havalimanı işletmecisinin gereğini yapmasını talep ettiler

“Sistem eski”

Öte yandan, elde edilen bilgiye göre, havalimanında kullanılan ısıtma ve soğutma tertibatı, çağın gereksinimlerini karşılamanın uzağında.

Havalimanında ‘bölüm bölüm’ ısıtma ve soğutma yapılamadığını kaydeden güvenilir kaynaklar, camlarla çevrili bölge sıcaktan yanarken, gölgede kalan alanların soğuduğu bilgisini verdi.

Klimaların da aşırı sıcaklarda ‘dönem dönem’ yetersiz kalabildiğini açıklayan kaynaklar, güneşte kalan bölgeler soğutulurken, gölge alanların aşırı soğuduğunu ve bu sefer de burada bekleyen yolculardan “Donuyoruz” serzenişleri yükseldiğini söyledi.

Kaynaklar, havalimanında ‘her bölgeye özel’ bir ısıtma ve soğutma tertibatının şart olduğunu da vurguladılar.