Polis memuru Ali Karadamar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17.11.2025 tarihinde 16:30 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü Muhaceret kabininde, KKTC'ye giriş yapmak istediği bir esnada Pakistan'da sakin M.Z, U.E.A , S.K, M.U'nun görevli muhaceret memurunun kendilerine geliş amaçlarını sorması üzerine tasarruflarında buldurdukları ve adlarına sahtelenerek düzenlenmiş KKTC'ye ait ön izin başvurusu izinlerini göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada söz konusu belgelerin Fazali Ala tarafından kendilerine telefon üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, F.A ve yanında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A'nın Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti. Polis, F.A ile A.A'nın Girne’de birlikte kaldıkları evde yapılan aramada sahte ön izinler ve birçok belge bulunduğunu açıkladı. Polis, mesele kapsamında tutuklanan Kamber Ozan Arslan’ın suçla bağı bulunmadığından serbest bırakıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edeceği kısmının tamamlandığını, M.Z, U.E.A , S.K, M.U'nun ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti. Polis, F.A'nın çalışma izinli olduğunu, A.A'nın ise beyaz kimlik sahibi olduğunu belirterek, bu iki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, MM.Z, U.E.A , S.K, M.U'nun bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, F.A ile A.A'nın 50’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanarak, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.