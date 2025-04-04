Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Sadeli, zanlının "Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, 31 Mart 2025 tarihinde saat 01. 35'te Türkiye üzerinden KKTC'ye geri deport edilen GKRY'de sakin zanlının sistemde yapılan muhaceret kontrolünde 22.03.2025 tarihinde saat 17:30'da Ercan Havalimanı'nda yurtdışından temin etmiş olduğu Chandima Dilanilowe Warnakulasoorıya adına düzenlenmiş Srilanka Pasaportu ve GKRY oturum kartını Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak için görevli muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürünerek üç günlük vize temin edip sahte davranışla kayıt temin ettiğini ve 23.03.2025 tarihinde saat 07:30'da yine aynı pasaportla KKTC'den çıkış yapmak için görevli muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, zanlının 03.04.2025 tarihinde suçunu itiraf edecek niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlının aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini kaydeden polis, Srilanka vatandaşı olan zanlının ülkede herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan ülkeden kaçabileceğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise annesinin hasta olduğunu belirterek, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.