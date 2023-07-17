ÖZEL HABER

Ercan Havalimanı'nda saatlerdir bekleyen yolcular isyan etti.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın bozulması nedeniyle bekleme salonuna alınan yolcular, kendilerini alacak olan yeni uçağın hala daha gönderilmemesi nedeniyle 6 saati aşkın süredir Ercan Havalimanı'nda bekliyor.

Öte yandan Ercan Havalimanı'nda genel sistem arızası olduğu için havalandırma ve klimalar saat 17.00'dan bu yana çalışmıyor. Sistem arızasının düzeltilmesi için çalışmalar başlasa da arızanın ne zaman giderileceği bilinmiyor.

Sıcaktan ve saatlerdir beklemekten dolayı sabrı taşan yolcular, yaşanan bu duruma isyan etti.