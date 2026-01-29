İdris Buğa, Ercan Havalimanı’nda ülkeye alınmamasının ardından tehdit içerikli ifadeler kullanarak video çekmiş ardından havaalanını yakma yönünde söylemlerde bulunmuştu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, kamuoyunda endişe yaratmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Buğa’nın muhaceret işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilediği, görevlilerin sorularına agresif ve tutarsız yanıtlar verdiği, ülkeye geliş amacının net olmadığı ve kamu düzeni ile güvenliği açısından risk oluşturabileceği yönündeki güvenlik değerlendirmelerine yer verildi.

Ayrıca güvenlik raporlarında, Buğa’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoların Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit edici nitelikte olduğu, bu paylaşımların toplumda infial ve tepkiye neden olduğu ifade edildi.

Tüm bu unsurlar doğrultusunda Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca, İdris Buğa’nın KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.