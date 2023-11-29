Gündem Kıbrıs haber merkezinin Sivil Havacılık Dairesi'nden aldığı bilgiye göre, Yeni Ercan Havalimanı’nda yaşanılan elektrik sorunu nedeniyle meteorolojik bilgiler, frekans ve radarın devre dışı kaldığı, bu nedenle uçuşların yapılamadığı öğrenildi.
Gündem Kıbrıs haber merkezinin Sivil Havacılık Dairesi'nden aldığı bilgiye göre, Yeni Ercan Havalimanı’nda yaşanılan elektrik sorunu nedeniyle meteorolojik bilgiler, frekans ve radarın devre dışı kaldığı, bu nedenle uçuşların yapılamadığı öğrenildi.
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