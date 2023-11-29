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Gündem Kıbrıs haber merkezinin Sivil Havacılık Dairesi'nden aldığı bilgiye göre, Yeni Ercan Havalimanı ’nda yaşanılan elektrik sorunu nedeniyle meteorolojik bilgiler, frekans ve radarın devre dışı kaldığı, bu nedenle uçuşların yapılamadığı öğrenildi.

Tatar'dan spor ödül törenine mesaj: Sporun insanları birleştirici gücü de var

Tatar'dan spor ödül törenine mesaj: Sporun insanları birleştirici gücü de var

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