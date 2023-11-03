Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 27 Ekim 2023 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen A.K'ye ait valize Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip valiz içerisinde yapılan kontrolde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde hintkeneviri olduğuna inanılan 13 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının havaalanında suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi Türkiye’den bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının valizinde bulunan emarelerin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderildiğini açıkladı.

Analiz sonucunun çıktığını kaydeden polis, 13 sigaranın 14 gram uyuşturucuya tekabül ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı içerisinde 4-5 kez ülkeye geldiğini, Ercan’daki kameraların geçmişe yönelik inceleneceğini belirtti.

Polis, bu araştırmanın zanlının uyuşturucu maddeyi kendi için mi yoksa başkaları için mi getirdiğinin tespiti için yapılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



