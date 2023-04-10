Bayındırlık ve Ulştırma Bakanı Erhan Arıklı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı'nda başlatmış olduğu grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Kıbrıs
Bayındırlık ve Ulştırma Bakanı Erhan Arıklı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı'nda başlatmış olduğu grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Kıbrıs
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