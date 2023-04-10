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Bayındırlık ve Ulştırma Bakanı Erhan Arıklı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı'nda başlatmış olduğu grev in Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Güney'de yollara, parklara ve “hassas” noktalara mobeseler kayıtta...

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