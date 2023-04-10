Güney'de yollara, parklara ve “hassas” noktalara mobeseler kayıtta... Güney'de yollara, parklara ve “hassas” noktalara mobeseler kayıtta...

Bayındırlık ve Ulştırma Bakanı Erhan Arıklı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı'nda başlatmış olduğu grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Kıbrıs 