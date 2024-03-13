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Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklandığını, ele geçirilen öğütücülerin içerisindeki kalıntıların analize gönderileceğini belirtti.

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