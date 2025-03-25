Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"na katıldı.

Gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Soframızı bizimle paylaşan, coşkusu, enerjisi ve ümidiyle bize güç ve ilham veren siz kıymetli öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu mukaddes ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları katında kabul buyursun."

Gençlerin Kadir Gecesi ile yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Erdoğan, "Sizlerin şahsında istiklal ve istikbalimizin teminatı, yarınlarımızın mimarı tüm gençlerimize, bütün evlatlarımıza selamlarımı, sevgilerimi ve en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan, tarihine, kimliğine, kültürüne, inanç ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim, böylesi gençlerin yokluğunu bu millete hiçbir zaman yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

"Bu gençlik, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençlik"

Bilgisini erdemiyle taçlandıran gençlerin iyi yetişmesinin, nitelikli bir eğitim almasının, ailesine, milletine ve dünyaya faydalı işler yapmasının en büyük muratları olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üstat Necip Fazıl'ın şu tavsiyelerini şahsen gençlerimiz için çok kıymetli buluyor, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin tüm gençlerinin bu tavsiyelere kulak vermesini bugün özellikle rica ediyorum. Bakın merhum üstadımız ne diyor; 'Siyasette, idarede, edebiyatta, fikirde sahte kahramanlar ile gerçekleri ayırmasını bil.

Bunların gerçeklerini sana unutturmak ve sahtelerini de yutturmak için yalancı ilim imaline kadar gidildiğini kesret. Kendini en merhametsiz nefs muhasebelerine tabi kıl, zaaflarınla kuvvetlerini gayet iyi hesap et. Aşk, vecd, heyecan seciyesi. Hamle, teşebbüs, taarruz psikolojisi. Ev sahipliği tavrı ve hakimiyet edası. Anadolu genci sen ol artık.' İşte bizim idealimizdeki gençlik, üstadın bu cümlelerinde vücut bulan gençliktir.

Sahte ile hakikiyi ayırt edecek ferasete haiz, bilgisi, bilinci, birikimi, ufku ve vicdanıyla zamana yön veren, her şart altında kendisi olmayı başarabilen özgüven sahibi bir gençliktir. 'Kim var?' denildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım' diyen, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik, sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir."

"Yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz"

"Bu gençliğin neşvünema bulması, serpilmesi, güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anaokulundan üniversiteye, bu ülkenin evlatlarının bilgiyle donanması, ruh köklerinden kopmaması, kim olduğunu unutmaması, taşıdığı potansiyelin farkına varması için çaba harcıyoruz. Bilhassa yükseköğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha geniş imkanlarla buluşturmak için yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Akademik kadrosundan barınmaya, teknolojik altyapısından müfredat içeriğine kadar her alanda üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçenin yalnızca 2,5 milyar lira düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bugün yükseköğretime tahsis ettiğimiz bütçe tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı yalnızca 190, yatak kapasitesi ise sadece 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde 5 öğrenci yurdumuz var."

"Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var"

2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 lira seviyesinde kredi ve burs desteği verildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktora düzeyinde eğitim alan kardeşlerimize ise 9 bin lira tutarında burs ve kredi veriyoruz. Yurtta kalan öğrencilerimize sunulan aylık yemek desteği 2002 yılında 11 liraydı. Bugün itibarıyla bu miktarı 6 bin liraya çıkardık. Yurtlarımızda konaklayan öğrencilerimizi kültürel, sosyal, akademik ve sportif faaliyetlerle destekliyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı dikkat buyurunuz sadece 9'du. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımız, atletizm pistlerimiz, futbol sahalarımız, yarı ve tam olimpik yüzme havuzlarımız ile 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz."

"Provokasyonlara gelmeyeceğiz"

Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oyandılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körükledir. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini karattılar. Sırf çıkarlarını korumak paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler.

Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz.

Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Asla senaryolarının figüranı asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum.