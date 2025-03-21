Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi ikliminde, programa katılanlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

"Sizlerin vasıtasıyla 85 milyon vatandaşımız ve tüm Türk dünyası ile birlikte yurt dışındaki kardeşlerimize, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamındaki dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." diyen Erdoğan, Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu paylaşan tüm soydaşlara, ülke ve millet adına muhabbetlerini ilettiğini belirtti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın yanı sıra Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kutlayan Erdoğan, nevruz heyecanına ortak oldukları için katılımcılara da ayrıca teşekkür etti.

Erdoğan, "Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum, arkaya bakıyorum, 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah." ifadelerini kullandı.

"UNUTMAYIN NEVRUZA İNANANLAR EĞİLMEZ. BİZ DİK DURACAĞIZ, DİKLEŞMEYECEĞİZ"

"Unutmayın nevruza inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." diyen Erdoğan, salondaki vatandaşların, kalplerde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandıkları Ramazan-ı Şerifini tek tek tebrik etti.

Ramazan'ın iyilik ve güzelliğe vahdet ve uhuvvete açılan ilahi bir kapı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu şükür ve takva ayıdır. Kurtuluşumuza vesile olan tövbe ve tefekkür ayıdır. Leyle-i Kadir, Kadir Gecesi'nde Kitabullah indiğine göre adımlarımızı da buna göre atacağız. Ebedi azaptan müberra olma, hakkın rızasına inşallah ulaşma ayıdır. Rabbimden bizleri ramazana kavuşturduğu gibi bir aydan daha hayırlı olduğuna müjdelediği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na da sağlıkla, huzurla, sevinçle eriştirmesini niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyanın farklı yerlerinde devam eden çatışma, zulüm ve katliamların, ramazan ayının gönülleri yumuşatan atmosferine gölge düşürdüğünü söyledi.

Gazze'de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen çocuklar, kadınlar, siviller ve masumların herkesin yüreğini dağladığını dile getiren Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi içinden geçtikleri bu zor günlerde de tüm imkanlarıyla Filistinlilerin yanında olduklarını ifade etti.

Erdoğan, "Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımları artırdık. Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık." diye konuştu.

Çocukların kanından beslenen terör devletinin sadece insanlık vicdanında değil, uluslararası mahkemeler önünde de mahkum edilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Daha önce de söyledim, bugün bir kez daha ilan ediyorum. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar. Bin yıldır bu coğrafyada yan yana, kardeşçe yaşayan milletler olarak barış, huzur ve istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Rabb'im tüm mazlumların yar ve yardımcısı olsun diyorum. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Unutmayın, La tahzen innallahe meana. Bize korku yakışmaz. Onun için de korkmayın, Allah bizimle beraberdir." dedi.

"ESASEN ASIRLARDIR NEVRUZUN TEMSİL ETTİĞİ GÜZELLİKLERİ DOST VE KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE TENEFFÜS EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün baharın da müjdecisi olan nevruzu hep birlikte sevinç ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek "Nevruz yani yeni gün. Bizim hem tarihimizde hem de sayısız güzelliklerle bezeli kültürümüzde önemli bir yer tutar. Biraz önce Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanımız Kürşat Bey (Zorlu) de detaylıca bahsetti. Şu an Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin dört bir yanında baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan Nevruz, büyük bir coşkuyla idrak ediliyor." diye konuştu.

"Yalnızca bu yıl değil esasen asırlardır nevruzun temsil ettiği güzellikleri dost ve kardeşlerimizle birlikte teneffüs ediyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu hakikati anlamak için sadece 'nevruziye' kelimesine bakmamız bile yeterlidir. Nevruz bayramlarında Osmanlı padişahları, mevkidaşlarına ve mahiyetinde bulunan kişilere nevruziye denilen hediyeler gönderir, tebrikleşirlerdi. Anadolu'da ve ecdat yadigarı şehirlerimizde nevruziye ismi verilen, bugüne özel tatlılar yapılır, komşulara dağıtılırdı. Şairlerimiz, toplumsal hafızamız olan halk ozanlarımız, nevruzu anlatan şiirler, kasideler, nefesler yani nevruziyeler yazarlardı. Bu ozanlardan biri de Sivas'ın Zara ilçesinden Ali Nebi idi."

Erdoğan, Ali Nebi'nin "Bugün dağlar yeşillendi Sultan Nevruz safa geldi. Cümle kuşlar hep dillendi. Sultan Nevruz safa geldi. Allah deyi öten kuşlar, dua eyler dağlar, taşlar kırcılandı hep ağaçlar, Sultan Nevruz safa geldi." mısralarını okuyarak "Zahir baharın gelişinin ötesinde, Batı'nın aleminde kerahın gönüller uyandırdığı gündür Sultan Nevruz. Biz de bugün burada hep birlikte Sultan Nevruz'a hoş geldin, sefa geldin diyor, yeni başlangıçlara, umuda, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını canıgönülden temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"NEVRUZ ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜN, ORTAK TARİHİMİZİN KADER VE GÖNÜL BİRLİĞİMİZİN DE EN ÖNEMLİ NİŞANESİDİR"

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya medeniyet havzasının dört bir yanında nevruzun yani yeni günün çiçeklerinin açtığını kaydeden Erdoğan, "Geceyle gündüzün eşitlendiği bu yeni gün, kışın nihayete erdiğinin, tüm bereketiyle artık baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclisimizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Nevruzla kutlanan tabiatın dirilişinin, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişi olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Nevruzun bu vasfını ve temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şimdi bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İş Birliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde, Nevruz Bayramı'nın, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası'nın iş birliğinin kökleştikçe, bölgede barış rüzgarlarının daha güçlü eseceğini kaydetti.

Türk Dünyası olarak en büyük güvencelerinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla hamdolsun, daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi enerjiden ticarete, güvenlikten eğitime, turizmden iletişime kadar bütün sahalarda güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, en zor zamanlarda birbirlerinin yanında olduklarını, sevinçlerini beraberce paylaştıklarını belirterek, "En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın azadlığıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık. 6 Şubat depremlerinde Türk Cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz, milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında oldu. 'Dilde, fikirde, işte birlik' diyen merhum Gaspıralı İsmail Bey'in gösterdiği istikamette, istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Ortak Alfabe Komisyonunun, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda belirtilen öncelikler çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini anımsatan Erdoğan, Türkmen şair Mahtumkulu'nun, "Bu alem mükemmel olsa, dünya yüzü nurla dolsa, evvel Rab merhamet kılsa, tende ve canda dert olmaz." sözlerinde anlamını bulan ruhla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

"TÜRK DÜNYASI'NIN MERKEZİNDE YER ALDIĞI YENİ BİR KÜRESEL SİSTEMİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce böyle bir Türk dünyası, ardından da tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için gönül ve fikir birliği içinde çalışıyoruz. Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı aslında yüzlerce şairin, sanatçının, edebiyatçının, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle ve gayretleriyle renk kattığı bir tablodur. İnşallah el ele, gönül gönüle vererek Türk Dünyasının merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmkansız görünen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdülerse gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacaklarına inandığını söyleyen Erdoğan, "Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa Türk asrının, tüm insanlığın üzerine tıpkı bir güneş gibi doğduğu o güzel günleri de inşallah göreceğiz. Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle, bütün çeşitlilikleriyle, bütün zenginlikleriyle birlikte yeşerip, bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyil edilmeden, son düzlüğünde aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Evvel emirde her yıl ülkemize milyarlarca dolarlık ekonomik yük getiren çok büyük bir beladan kurtulmuş olacağız. Ayrıca Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Zaza'sı, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sıyla 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Bölgemizde tam bir asır sonra yeniden kanla çizilmek istenen haritalara 'dur' diyecek emperyalistlerin bizi birbirimize kırdırmayı amaçlayan kirli oyunlarını bozacağız."

Demokrasinin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceklerini belirten Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin Kızıl Elma'sına dönüşmüş olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkıldıktan sonra 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Daha sıkı kenetleneceğiz. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklarda inşallah ebediyen yan yana barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olsun diyoruz." dedi.

"NEFRETİN, HUSUMETİN, KAVGANIN DEĞİL, BİRLİĞİN VE BERABERLİĞİN DİLİNİ YÜCELTELİM"

Özellikle Nevruz'a yeni şeyler söylemek gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Nefretin, husumetin, kavganın değil, birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Türkiye'de ve tüm bölgemizde, merkezinde diyaloğun, dayanışmanın, dostluğun olduğu yeni bir siyasi paradigma inşa etmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. 'Yeni gün' manasına gelen Nevruz'un tam da adına yakışır biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türk milletine mensup olmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu, şerefini, bahtiyarlığını yaşayan herkesi terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Burada şu çok önemli hatırlatmayı da yapmakta fayda görüyorum. Ramazan-ı Şerif ile Nevruz'u birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir günde, İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Milletin ezeli ve ebedi kardeşliğinin zedelenmesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rıza göstermediklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın, çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki CHP mevcut yönetim idaresinde, illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri sebebiyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik yollara başvurarak, bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir."

"DAHA SONRA UTANÇ DUYACAĞINIZ EYLEMLERE TEVESSÜL ETMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu da unutmasınlar. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız, çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Mübarek ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. Altını çizerek tekrar ifade ediyorum. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz."

Programın düzenlenmesinde katkısı olanlara ve katılımcılara tebrik ve teşekkürlerini ileten Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan, beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum. Dünkü saldırılarda yaralanan emniyet güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle baharla birlikte filizlenen ümitlerimizin Nevruz'la birlikte serpilmesini diliyor, sizlerin şahsında tüm kardeşlerimizin, komşularımızın, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz'un milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi bir kere daha tebrik ediyorum."