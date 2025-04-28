Erdoğan ayrıca, ülkemizin en büyük sulama tüneli Silvan Sulama Kanalı'nın kazının başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında İstanbul depremi, Silvan Sulama Kanalı öne çıktı.

17 Nisan tarihinde tarım alanında ülkenin en stratejik projelerinden Silvan Sulama Kanalı'nın kazısını canlı bağlantıyla başlattıklarını belirten Erdoğan, "Silvan Tüneli bölgenin kaderini değiştirecek muhteşem eserdir. 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacaktır" dedi.

23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen depremin endişelendirdiğini söyleyen Erdoğan, kısa bir süre dışında herhangi bir iletişim kopukluğu yaşanmadığını dile getirdi.

Erdoğan İstanbul depremine ilişkin, "Hamdolsun herhangi can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir kardeşimiz olmadı. Sadece panikten kaynaklanan kardeşlerimiz hafif yaralandı. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem 13 saniye sürmüştü. Ardından 5,9 şiddetinde toplam 487 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Dün de Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Elazığlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AFAD'ın 148 araç ve 650 personelinin yanısıra diğer birimlerimizden 373 araç seferber edildi. Toplamda 11 bin 481 arama kurtarma personeli ve 903 araç hazır duruma getirildi. Ülkemiz genelindeki 27 bölge deposu ile 54 cep depomuzu ihtiyaçlar için hazır tuttuk.

Kızılayımız 2 bin 925 gönüllü görevlendirdi. 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. 3'ü Baykkar, 1'i jandarma 2'si Emniyetimize ait 3 hava aracı gözlem yapmak üzere havalandı.

"İletişimde aksaklık saptanmadı"

İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk haricinde iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. 13 ilçe belediyemizin yanısıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimiz de İstanbul halkının yanında oldu. Her türlü engelleme girişimine rağmen 1,2 milyon insanımıza bu süreçte temas ettik. Millet bahçelerimiz de deprem akşamı yaşadıkları şok sebebiyle evlerine girmekten çekinmekten vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Çevre Bakanlığımız vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara göre hasar tespit çalışmalarına süratle başladı.

Buna göre 1903 bina 28 bin 254 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi. Elhamdüllillah incelemesi yapılan diğer binalarda bir sıkıntıya rastlanmadı. Diğer bakanlıklarımız da aynı şekilde seferberlik ruhuyla İstanbullu vatandaşlarımıza destek olmuşlardır. Muhalefetin nasıl sınıfta kaldığını gördüki" dedi.

"25 şehir hastanesi tamamlandı"

Ülke genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanesinin tamamlanarak hizmete girdiğini söyleyen Erdoğan, "İhale, proje ve arsa sürecindekiler bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız. Nüfus meselesi giderek beka sorununa dönüşmektedir. 1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükümet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz" diye konuştu.