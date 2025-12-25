Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti.

Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Cumhurbaşkanlığı Külliye'mizde, bu anlamdaki, böyle bir sofrada sizlerle bir arada olmaktan ve dünyanın dört bir köşesinden bu sofraya iştirak etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların şahsında Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlar'a, Amerika'dan Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşa selamlarını, sevgilerini gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı maziyi paylaştığımız, aynı ufka daldığımız, dünyaya ve geleceğe aynı pencereden baktığımız soydaş ve akraba topluluklarımıza da sizlerle vasıtasıyla muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

Erdoğan, sene sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nın Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Sözlerimin hemen başında mübarek üç aylarınızı ve bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'inizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif'lerinde şöyle buyuruyor; 'Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz.' Evet, Müslümanlar olarak Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyoruz.

İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın hemen öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı içeriden ve dışarıdan yapılan sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş bir çaba gösteriyor. Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz."

"Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Filistin başta olmak üzere kanla, acıyla, gözyaşıyla yoğrulan topraklarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm insanlar için üç ayların ve Regaip Gecesi'nin huzur ve feraha vesile olmasını dileyerek, "Dualarınızda bu kardeşlerimizi de unutmamanızı sizlerden ayrıca istirham ediyorum. Rabb'im işimizi kolaylaştırsın, kavlimizi ve kardeşliğimizi güçlendirsin." dedi.

Bu sene 21'inci yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliğinin, Avrupa'nın 17 ülkesinde, 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle çok önemli çalışmalar icra ettiğini söyleyen Erdoğan, "Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla sağ olsun yakından ilgileniyor. Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği, geliştirdiği projelerle, faaliyetlerle kritik bir misyonu yerine getiriyor. Ana vatanından binlerce kilometre uzakta yaşayan kardeşlerimizin demokratik ve aktif katılımlarının yükseltilmesi, asimile olmadan bulundukları topluma entegrasyonu, siyaset, ekonomi, ticari ve sosyal hayatta güçlü bir varlık gösterebilmesi ve her bir alanda daha iyi konumlara gelebilmesi için yoğun çaba harcayan Uluslararası Demokratlar Birliğine bir kez de sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık"

Bunların yanında kültürel ırkçılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi nefret içeren, husumeti körükleyen, fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten Uluslararası Demokratlar Birliğine çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne Uluslararası Demokratlar Birliğine emek veren, faaliyetlerine katkı sunan, Birliğin bu noktaya gelmesinde payı olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Birliğin farklı kademelerinde görev almış, yurt dışındaki vatandaşlarımız için fedakarca uğraşmış, fakat bugün aramızda olmayan kardeşlerimize de Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bir defa şunun hepimiz farkındayız, bilincindeyiz; yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük, ırkçı saldırılara maruz kaldık, yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık. Ötelendik, örselendik, horlandık. Fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik.

Sizler orada, Sirkeci'den kalkan trenin arkasından el sallayan, su serpen, mahzun gönüllüler burada hasret çekti, bedel ödedi, zorluklara göğüs gerdi. Hani diyor ya şair; 'Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma varım, yoğum alır gider. Sirkeci'den tren gider Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider. Burada ezan var, orada çan her sabah çınlar tepemizde uyan, uyan. Sirkeci'den tren gider, bir yaldızlı Kur'an gider.' Evet, hepimizin zihnine ve kalbine kahırla kazınan bu mısralar, bugünkü başarıların ne uğruna olduğunu çok net göstermektedir. Temelleri 1960'lı yıllarda atılan bu başarıların gerisinde emek, alın teri, azim, çile ve sebat vardır. Bir yandan ekmeğini kazanmak için didinen vatandaşlarımız, diğer yandan memleketlerini unutmamış, Türkiye'ye çok önemli katkılar yapmıştır. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır."

Türkiye olarak yaşadıkları ülkelere değer katan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan siz kardeşlerimizle hepimiz gurur duyuyoruz.

Akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora elde ettiğiniz tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ediyoruz.

Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz.

Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz.

Erdoğan, Türkiye olarak, yaşadıkları ülkelere değer katan, başarılarıyla göğüs kabartanlarla gurur duyduklarını, akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora elde ettikleri tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ettiklerini söyledi.

Bugün, 65 yıl öncesine kıyasla, yaşadıkları ülkelere, sahip oldukları on binlerce işletmeyle ciddi katkılar yapan, üretim ve yatırım noktasında başat roller üstlenen, ülkenin ekonomisine, dış politikasına, yumuşak gücüne çok önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bakınız, sadece turizm rakamları bile yurt dışındaki kardeşlerimizin Türk ekonomisi için ne yaptığını anlamamız açısından yeterlidir. 2024 yılında elde ettiğimiz 60,5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10,3 milyar doları yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla oluştu. Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yine yurt dışında mukim kardeşlerimizdir. Dikkat ederseniz buna ihracatı, yatırımları, istihdamı ve diğer katkıları dahil etmiyoruz. Yani ortada Türkiye'ye çok önemli hizmetler sunan, Türk ekonomisine çok ciddi destek olan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz."

"Muhalefet, Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor"

Erdoğan, Türk diasporasının başarılarından övgü ile bahsettikçe birilerinin bundan rahatsız olduğuna işaret etti.

Yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye katkıda bulunmasının, baba ocağıyla bağlarını güçlendirmesinin malum çevreleri huzursuz ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet, milletvekiliyle, medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok." diye konuştu.

"Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince küstahlar"

Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tiplerin "zırzop" gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırdığını, yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden, tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşanlara hakaret ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gurbetçilerimize bunları yaparken, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, sorun, sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim. İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın, hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Mücadeleleriyle, fedakarlıklarıyla, çoğu zaman içlerine akıttıkları gözyaşlarıyla gurbeti sılaya çeviren, acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime ünvanı, sıfatı ne olursa olsun kimse hürmetsizlik edemez. Tertemiz emekleriyle, tertemiz niyetleriyle, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Tekrar söylüyorum. Size, kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez. Şunu asla ve asla unutmayın sevgili kardeşlerim, Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın öz ve öz evlatlarısınız, sizler bu memleketin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan bir parçasınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, ihmal etmiş olabilir. Birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız."

"Sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Erdoğan, son 23 yılda yurt içindeki vatandaşlarla birlikte yurt dışındakiler için de özellikle çalıştıklarını, devlet olarak ilgili kurumlarla, AK Parti bünyesinde ise Dış İlişkiler Başkanlığı ile Türk diasporasının tamamını kucakladıklarını vurguladı.

İhdas ettikleri kurumlarla, hayata geçirdikleri düzenlemelerle proje, eser ve hizmetlerle bugün de yurt dışındaki vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurt dışı vatandaşlar için neler yaptığımızı, bunlardan bizzat istifade eden kişiler olarak sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. 2012'de yaptığımız kanun değişiklikleri ile yurt dışındaki seçmenlerimizin büyükelçilik ve konsolosluklarımızda kurulan sandıklardan oy kullanabilmelerini sağladık. Askerlikten emeklilik işlemlerine, nüfus ve vatandaşlıktan gümrük ve noter hizmetlerine, bugüne kadar 60'ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik. Halihazırda 80 civarında farklı konuda konsolosluk hizmeti sunuyoruz. Konsolosluk çağrı merkezimizle son 11 ayda 650 binden fazla çağrıya cevap verdik.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızı kurarak Türk diasporasının geleceği adına önemli bir adım attık. Yurtdışı Türkler Başkanlığı yürüttüğü çalışmalarla hem sizlerin sorunlarına çözümler üretiyor hem sizlerin hak ve hukukunu savunuyor hem de çocuk ve gençlerimize yönelik pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımız ise Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı yerlerde, özellikle temsilcilikler marifetiyle, vatandaşlarımızın nabzını tutmaya devam ediyor, saha ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla yurt dışındaki kardeşlerimizle olan irtibatımızı asla koparmıyor. İnşallah, bunlara yenilerini ekleyerek sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

"İçinize kapanmayacak, her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, daima birlik olmalarını, kenetlenmelerini, kültürleriyle kardeşliklerine sıkı sıkıya sahip çıkmalarını istedi.

Vatandaşlardan, siyasette, ticaret hayatında, akademi ve sivil toplumda aktif olarak varlık göstermelerini talep eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"İçinize kapanmayacak, her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız. Kimsenin sizi kışkırtmasına, sizi hukuk ve meşruiyet dairesi dışına çekmesine izin vermeyeceksiniz. Memleketinizle bağınızı mutlaka koruyacak, güçlendireceksiniz. Sizlere güveniyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle soframıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her birine sizlerin nezdinde ayrı ayrı muhabbetlerimi iletiyorum."