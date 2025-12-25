Dernekten verilen bilgiye göre, Grand Pasha Group sponsorluğunda, Lefkoşa’da Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte, Derneğin Kurucu Başkanı Ercan Saymen’in doğum günü de kutlandı.

Etkinliğe, CTP Genel Başkanı, Nöroloji uzmanı Dr. Sıla Usar İncirli de katıldı.

Etkinlikte konuşan MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, derneğin bina sorununa vurgu yaparak, MS hastalarının tüm zorluklara rağmen, umudunu kaybetmeden, dayanışma içinde yoluna devam ettiğini söyledi.

Hançerli, “Bu dernek sizlerin sesi ve yuvasıdır. Ne yazık ki, derneğimiz mayıs ayından bu yana ciddi bir bina sorunu yaşamaktadır. Bu sorunla ilgili yaptığımız tüm başvurulara rağmen, konuya yeterince eğilmeyen yetkililere buradan bir kez daha sesleniyorum; bizler ayrıcalık değil, yalnızca hak ettiğimiz desteği talep ediyoruz” diye konuştu.

Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Hançerli, Grand Pasha Group’a verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek, Grand Pasha Group Müdürü Eylül Özbilen’e teşekkür plaketi sundu.