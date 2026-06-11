Bahar Sancar yazdı...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar Ankara’nın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikasının değişmediğini bir kez daha ortaya koydu…

Aslında Erdoğan’ın sözleri yalnızca İsrail’e verilmiş bir mesaj olarak okunmamalı…

Bu açıklama aynı zamanda son dönemde Doğu Akdeniz’de şekillenen yeni ittifaklara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izlediği politikalara ve Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelen girişimlere karşı da verilmiş güçlü bir cevaptır…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle “Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur” ifadeleri son derece dikkat çekicidir…

Çünkü son yıllarda bölgede yaşanan gelişmeler tesadüf değildir…

Güney Kıbrıs, bir yandan İsrail ile askeri ve güvenlik alanındaki iş birliğini artırırken, diğer yandan ABD, Fransa ve çeşitli Avrupa ülkeleriyle savunma anlaşmaları imzalıyor…

Ada adım adım bir askeri merkez haline getirilirken, Kıbrıs Türk tarafının hakları ve bölgedeki gerçekler yok sayılmaya çalışılıyor…

Dahası, Gazze’de yaşanan insanlık dramına rağmen İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor…

Rum yönetimi, İsrail’in bölgedeki stratejik hesaplarının önemli bir parçası haline gelirken, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlamaya yönelik senaryolar yeniden gündeme taşınıyor…

Ancak tarih bize bir gerçeği defalarca gösterdi…

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayarak Doğu Akdeniz’de kalıcı bir denklem kurmak mümkün değildir…

1974’te mümkün değildi, bugün de değildir…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarındaki en önemli vurgu da budur…

Ankara, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru çıkarlarından ve garantörlük sorumluluğundan geri adım atmayacağını bir kez daha ilan etmiştir…

Bu açıklama aynı zamanda KKTC açısından da önemlidir…

Çünkü son dönemde bazı çevreler Türkiye’nin bölgesel krizler nedeniyle dikkatini başka alanlara çevirdiğini ve Kıbrıs konusunun ikinci plana düştüğünü iddia ediyordu…

Erdoğan’ın sözleri bu iddiaları boşa çıkarmıştır…

Kıbrıs Türk halkı açısından verilen mesaj nettir:

Ankara, Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs’ta da sahadadır…

Rum yönetimi açısından verilen mesaj da nettir:

Silahlanma yarışları, yeni ittifaklar ve dış destek arayışları Kıbrıs’taki gerçekleri değiştirmeyecektir…

Ve İsrail açısından verilen mesaj ise daha da açıktır:

Gazze’de yaşanan trajedinin gölgesinde bölgesel güç gösterileri yapmak isteyenler karşılarında sadece Türkiye’yi değil, haklarından vazgeçmeyecek bir Kıbrıs Türk halkını da bulacaktır…

Türkiye olmadan Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak da Kıbrıs’ta hiçbir denklem kurulamaz…

Yapılacak olan kirli ittifaklar ve girişimler de güçlü Türkiye’nin engeline takılacaktır…

Türkiye ve KKTC’nin geleceğini şer odakları ile kurulan ucuz oyunlar belirleyemez…