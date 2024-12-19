Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Liderler burada aile fotoğrafı çekildi.

FİLİSTİN VE LÜBNAN İÇİN ÖZEL OTURUM

Suriye için diplomasi yoğunluğunu artıran Erdoğan'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak.

"SURİYE HALKININ BİRLİĞE İHTİYACI VAR"

Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Artan çatışmalar krizler ve savaşlar karşısında küresel güvenlikle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

Suriye’deki gelişmeleri, halkın çıkarını önceleyen yaklaşımla çok yakından takip ediyoruz. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, savaş yorgun ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var.

Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir."

Erdoğan, Filistin ve Lübnan otırumunda ise şunları söyledi:

"İsrali’in Gazze’ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 50 bin kardeşimiz şehit oldu.

Kudüs, Yahudileştirme politikalarıyla ezilmektedir.

7 Ekim’den bu yana İslam ülkeleri olarak Gazze’deki soykırımı durdurmaya gayret ettik.

İsrail yönetimi Amerika’nın ve birçok Batılı ülkenin desteği ile saldırılarını genişletiyor.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

İsrail’in Golan tepelerinde yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Buna D-8 ülkeleri olarak çok daha sert tepki vermeliyiz.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz.

Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak daha fazla önem kazandı. Uzun soluklu hedefimiz ise iki devletli çözüm için müzakere başlatılmasıdır.

Katar ve Mısır'ın sürdürdüğü müzakerelere katkı sunmalıyız.

Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır."

AZERBAYCAN DA ÜYE OLDU

Diğer yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye olduğunu duyurdu.

Kahire'de düzenlenen 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın, oybirliği ile üye kabuş edildi.

D-8'in kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez yeni üye alarak genişlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydeildi: "Dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını oluşturan ve büyük ekonomik potansiyele sahip, "İslam Sekizlisi" olarak adlandırılan D-8'e üyeliğin Azerbaycan'ın uluslararası dünyada artan nüfuzunun ve bu ülkeye duyulan güvenin açık örneği olduğu kaydedildi.