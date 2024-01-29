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Bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü Trabzonspor filelerine gönderen Aytaç Kara, Oscar Scarione'den (2015/16; 11) bu yana Kasımpaşa formasıyla bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.

Bordo mavililer bu sonuçla birlikte 37 puanla 3. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise puanını 32’ye çıkararak 7. sıraya yükseldi.

Süper Lig’in 23. Haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.

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