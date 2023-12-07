Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir." dedi.

Erdoğan, "(Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik." diye konuştu.

“KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI TÜM BÖLGELERİN YARARINA OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır."

Erdoğan, "(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim." ifadelerini kullandı.