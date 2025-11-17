Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Kabine toplantısı sonrası konu Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen C130 kargo uçağında şehit olan 20 asker için bir kez daha başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşadığımız her olay Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde bir nüfusa ve gönül hanesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık ve ülkemize getirdik. Şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan dönüşü düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilot için de başsağlığı diledi.

“İNCELEMELER SONUCU HADİSENİN NEDEN YAŞANDIĞINI GÖRECEĞİZ”

Erdoğan, “Kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz. Bunları da şeffaf olarak paylaşacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“Ekonomi ve demokraside zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik. Milli iradenin egemen olduğu yönetim modelini ülkemize kazandırdık. Bugün Türkiye emin, ehil, dürüst, çalışkan kadroların riyasetinde her alanda son asrın en başarılı hizmet ve eser noktasında en üretken yıllarını yaşıyor"

“GIDADA İHMALE TOLERANS YOK”

İstanbul'da Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Erdoğan, "Soruşturma şu an çok boyutlu şekilde devam ediyor. Ölümlerin neyden kaynaklandığı ortaya çıkacak.” dedi.

Erdoğan, "Ürünlerde hile, hurda, aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapılması amacındayız. Sağlıksız ürünler artık anlık yayınlanıyor. İstanbul'da ikisi çocuk üç gurbetçimizin hayatını kaybetmesine müteakip tartışmalara baktığımızda bu konudaki hassasiyetimizin ne kadar yerinde olduğunu görmüş olduk.

2025 yılında ülke genelinde 1 milyon 103 bin gıda kontrolü gerçekleştirildi. 25 bin 750 işletmeye toplam 2 milyar 206 milyon lira ceza verildi. Suç teşkil eden 495 dosyayı da savcılığa intikal ettik. Gıdada ihmale tolerans yok.

“İstanbul'daki olay henüz aydınlatılmadan yeme içme sektörümüzü itham eden yorumları da doğru bulmadığımızı belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

“Sayın Tufan Erhürman'ın son dönemde Rum kesimine yönelik mesajlarında Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğinden ödün verilmeyeceğini vurgulaması önemlidir. Geçmişte defalarca denenmiş ve sonuç alınmamış önerilerin tekrar ısıtılmaya çalışılmasını vakit kaybı olarak görüyoruz. Çözüm iki devletin bir arada var olmasından geçiyor. Adaletsizlik üzerine hiç bir çözüm bina edilemez.”

“DEPREMİN YARALARINI SARIYORUZ”

“Yılbaşından önce 11 il için 453 bin bağımsız bölümün anahtar teslimini hedefliyoruz. ”

“HAMAS ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA”

“Hamas, Netanyahu hükümetinin tüm provokasyonların rağmen attığı imzanın arkasında duruyor ve sorumluluklarını yerine getiriyor. İsrail'den kaynaklı çeşitli aksaklıklar yaşansa da biz Gazze'ye yardımlarımı ulaştırıyoruz. Filistin devleti kurulmadan bölgede güven ortamı yerleşmesi mümkün değildir. ”