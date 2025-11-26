Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

“YERYÜZÜNDE İNSAN HAYATINDAN DAHA KIYMETLİ BİR ŞEY YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeryüzünde insan hayatından daha kıymetli bir şey yoktur. İnsanın asli varlığına musallat olan marazları ortadan kaldırmak insan bedenini ve ruhunu sağlıklı kılmak meselesi insanlık tarihi kadar eskidir." dedi.

“TIP İLMİNDEKİ YENİLİKLER İNSANLIĞIN ORTAK KAZANIMIDIR"

Erdoğan, tıptaki gelişmelerin insan hayatının kurtarılması için kullanılacağı yerde aksi istikamette kullandığını belirterek şunları söyledi:

“-Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, devletten, kuruluştan doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak sevincidir. İnsanlık kadar eski bu ilkenin, çağımızın kar odaklı anlayışında maalesef geçmişe kıyasla zemin kaybettiğini görüyoruz.

-Para kazanmayı, rantı, çıkarı, kar hırsını teşvik eden kapitalist sistem hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı da dönüştürüyor. Kadim tıp bilimini bilançolara sığdırmanın yanlışlığını en iyi sizler biliyorsunuz.

-Ataların ifadesi ile sağlığı olanın umudu umudu olanın her şeyi var demektir. Yani sağlık her işin başıdır mutlu huzurlu bir hayatın temel şartıdır.

-Hastalanan her insanın kendini tedavi ettirme imkanı bulamadığı, tıbbi gelişmelerin insanların hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir.

-Bugün, toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

-Tüm sıkıntıları giderdik iddiasında kesinlikle değiliz. Sağlık gibi dinamik bir alanda ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmez. Ancak sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız da tartışmasız bir gerçektir.

-Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse insanın sağlığı ve bunun yanında hastalığı sömürülemez, bir pazar, meta olarak görülemez.

"13 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

-Salgın döneminde hayati rol üstlenen şehir hastanelerimizden 25 tanesi hizmete girdi. 13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesinin ihale, proje ve arsa çalışmaları devam ediyor.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE SAĞLIK HİZMETİ VEREBİLEN BİR ÜLKE KONUMUNA ULAŞTIK"

-Sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık."

“SON 23 YILDA SAĞLIĞA BÜYÜK ÖNEM VERDİK”

23 yıldır sağlığa büyük önem verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda sağlığa büyük önem verdik, yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık. İlaç almak için insanların sabahın köründe yollara düştüğü, muayene sırası alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği günler bir daha gelmemek üzere geride kaldı." diye konuştu.