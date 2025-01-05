Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Trabzon'da AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. Görevi devreden yol arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Trabzon tercihini bir kez daha Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum: Son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edeceğiz. Şunu da açıkça ifade etmek isterim: AK Parti kurulduğundan beri hizmet siyaseti yapan bir parti olmuştur. Biz yatırımlarımızla konuşulduk. Refahı çoğaltmak, kardeşliği yüceltmek için yağmur, çamur demeden koşacağız. Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ellerdedir. Liyakatli kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Biz Trabzon'u gönülden seviyoruz'' açıklamasında bulundu.

“TRABZON BİZE HEP UMUT OLDU, YOL GÖSTERDİ”

Trabzon'un vefa timsali olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Biz hep icraatlarımızla konuştuk. Her zaman şunu söyledik: Bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkâr olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, Trabzon için üretmeye, Trabzon’u Türkiye Yüzyılı’nın yıldızlarından biri haline getirmeye devam edeceğiz. Trabzon, şehirlerden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim’i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Dünyayı dize getiren Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehirdir. Şehit Eren Bülbül’ün ve bütün şehitlerimizin sevdası ne ise Trabzon’un sevdası odur. Trabzon, elini taşın altına koyanların şehridir. Milletin umudu olarak, milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz, bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Bu şehir, en zor gününde de AK Parti’nin ve milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. En kritik süreçlerden geçerken Trabzon bize hep umut oldu, yol gösterdi. Önümüzde yeni yollar açtı. Üretimden istihdama, yatırımdan ihracata, turizmden büyüme ve kalkınmaya... Trabzon, ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. Karadeniz’in şahlanışında, bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonlu kardeşlerimiz çok önemli görevler aldı. İnanıyorum ki Trabzon, Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerinden biri olacak. Bu irade Trabzon’da var'' dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ”

Terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye’nin kuzeyinde düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK’nın bu uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü, kelimenin tam manasıyla, bozguna uğrattık. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtımızda bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Nokta operasyonlarımız ve hava harekâtlarımız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa, anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Suriye’de, 8 Aralık’ta gerçekleşen halk devrimi ile birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye’deki yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Gazze’de 50 bin kardeşimizi şehit eden Siyonistler haricinde, bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİN SGK’YA BORÇLARI”

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dün Samsun ve Ordu’daydık. Orada CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e bazı sorular sordum. Marmara ve İç Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına niçin karşı çıktıklarını açıklamasını istedim. CHP’nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını Sayın Özel’in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu dolaşırken, CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal’den yardım almasının bizim açımızdan mahsuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel bu konuda akla mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP’li belediyelerin SGK’ya olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplama anlaşılan Sayın Özel’in bayağı vaktini alıyor. CHP’nin Genel Başkanı Ankara’da hızlı trene karşı çıkıyor. Kars’a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar yüzde bin ile yüzde 2 bin 500 arasında zam yapıyorlar. Ancak Kars’ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özel’e soruyorum: Madem milletin indirimli doğalgaz kullanmasını çok istiyordunuz, EPDK’nın indirim kararını iptal ettirmek için mahkemeye neden taşıdınız?'' şeklinde konuştu.