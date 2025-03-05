Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın barışın, huzurun, refahın tarafında olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bölgemizde sadece barış ve işbirliği istiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış törenine katıldı.

"Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık" diyen Erdoğan, bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kıymetli Bakanlar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine Ankara’mıza hoş geldiniz diyorum.

Tabii şu anda karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz var, mühendis kardeşlerimiz var. İnşallah konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca bir Türkiye’ye ve oradan Azerbaycan’a pozlarımızı vereceğiz, birlikte resimlerimizi inşallah çektireceğiz.

Kıymetli kardeşimin ve heyetinin nezdinde Azerbaycan halkının Mübarek Ramazan-ı Şeriflerini yürekten tebrik ediyorum. "Bir Millet, İki Devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk.

Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan’la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır.

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan’ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan’ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye, Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl Can Azerbaycan’ı yanımızda bulduysak biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan’la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, ilgisinden dolayı gerek işçisi gerek mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham kardeşime ziyareti için özellikle şahsım, ailem, milletim adına teşekkür ediyorum".