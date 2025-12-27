Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Doğuş Grubu'nun Hatay Valiliği ile yeniden inşa ettiği Hatay Meclis Binası ile aslına uygun inşa edilen Habib-i Neccar Camii de bugünkü törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki 55 bin 681 bağımsız bölüm ile Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Malatya'da 11 bin 367, Adıyaman'da 4 bin 833, Osmaniye'de 3 bin 357, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te bin 620, Şanlıurfa'da bin 333, Diyarbakır'da 887, Adana'da 692, Kilis'te 308, Kayseri'de 224, Tunceli'de 201, Bingöl'de 27 olmak üzere 105 bin 179 konut, köy evi ve iş yerini daha depremzedelere teslim edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Böylece sözümüzün arkasında durarak 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz." dedi.

“TÜM SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN BUGÜNLERE GELMEYİ BAŞARDIK”

Hatay'ın kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zorlukları birlikte aştık. Badireleri beraber atlattık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun emanetinize ihanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız."

“İFTİRACILAR ORTADA YOK, BİZ BURADAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine gelip ahkam kesenlerin, seçimlerde bedava ev sözü verenlerin olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine, deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. 'Hükümet bu enkazın altında kalır.' diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok. Seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat yağmuruna tutanlar yok. İftiracılar ortada yok. Reyting peşinde koşanlar yok. Dezenformasyon yayanlar yok. 'Evleri mültecilere verecek.' diyenler yok. Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız."

"SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Kardeşlik zor günde belli olur" diyerek afetzedeleri bir an bile çaresizliğe terk etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız." diye konuştu.

"DEPREM FATURASI 150 MİLYAR DOLAR"

14 milyon vatandaşın deprem felaketinden etkilendiğini söyleyen Erdoğan “Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik. Kefen parasını, deprem bölgesine gönderen 84 yaşındaki Remzi dededen, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzede kardeşlerine yollayan 8 yaşındaki Muhammed evladımıza kadar tarihimize, kimliğimize, inancımıza yaraşır dayanışma içinde, 7'den 70'e milletimizle omuz omuza vererek asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık.” diye konuştu.

“BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASINI HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZ”

Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de kavuşulacağını belirterek şunları söyledi:

“Müslüman kanından beslenenler çok büyük bir mesai içinde. Aramıza fitne sokmaya çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. İnanç üzerinden bizi bölmek isteyenleri biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri biriz, bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz. Nice asırlar komşuluk hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz. Etnik köken, mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı dikkatli olacağız. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez.”

Törenin ardından illere göre tamamlanan yapı dağılımı şöyle:

“Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89.”