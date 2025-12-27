Başbakan Ünal Üstel ile KAMUSEN heyeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, cezaevinde yaşanan sorunlar ve yeni hazırlanan Merkezi Cezaevi Yasa Tasarısı başta olmak üzere önemli başlıklar ele alındı.

Cezaevi kılık kıyafet tüzüğü ve haberleşmeye ilişkin düzenlemeler de toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda ayrıca, şu anda yasasız şekilde çalıştırılan 112 ve Kan Bankası personellerinin durumu görüşülerek, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nın ivedi şekilde Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı kapsamındaki kadro sayılarının da hızla sonuçlandırılması gerektiği vurgulandı.

Yıllardır üzerinde çalışılan ve hazır hale getirilen Geçici Personel Yasa Tasarısı’nın da Meclis alt komitesinde ivedi şekilde sonuçlandırılarak geçirilmesi konusunda ortak görüş sağlandı.