Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak adaya döndü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Tufan Erhürman, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Bu ziyaretin bir başlangıç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, istişarelerin yoğun bir biçimde devam edeceğini vurguladı, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydetti.

“Aksilik olmazsa gelecek haftanın ikinci yarısında Sayın Hristodulidis ile bir görüşmemiz olacak” açıklamasını yapan Erhürman, 5 Aralık’ta BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir görüşme yapacaklarını anımsattı, 5+1 görüşme ihtimalinin de Ankara’da değerlendirildiğini söyledi.

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Sayın Erdoğan’ın açıklamasını yorumlamam doğru olmaz. Benim basın toplantısında seçim süreci öncesinde, seçim sürecinde ve sonrasında söylediğim şeylerle aynıydı” dedi.

İlk istişare sürecinin tamamlanmasının ardından artık dış temaslara geçileceğini belirten Tufan Erhürman, Türkiye ile hassasiyetler konusunda “büyük ölçüde yakınlık” olduğunu söyledi. Erhürman, “Türkiye ile taban tabana zıt noktalarda değiliz” dedi.

Erhürman açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının zaman zaman ihlal edilmesi ve “Kıbrıs Türk halkı yokmuş” gibi davranılmasına yönelik rahatsızlığın iki tarafın da ortak hassasiyeti olduğunu ifade etti. Erhürman, başlatılan istişare sürecinin yoğun şekilde devam edeceğini belirtti.

Erhürman, siyasi eşitliğin çözümün temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, “Siyasi eşitliğin kabul edilmediği noktada görüşülen şey federasyon olmaktan çıkıyor. Bunun ardından üç maddemiz daha var. Sayın Hristodulidis bu konulara nasıl yaklaşacak, ilk toplantıdan bunu görebileceğimizi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Terminolojik farklılıkların sürdüğünü söyleyen Erhürman, “Daha yolun çok başındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye girişleri çeşitli kodlarla engellenen Kıbrıslı Türklerle ilgili soruya da yanıt veren Erhürman, konuyu toplantıda gündeme taşıdığını, süreç ilerledikçe gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.