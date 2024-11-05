Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan’da resmi törenle karşılandı. Konuşmasında KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yer almasına dair de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Kırgızistan'ın bu süreçte verdiği destek için şükranlarını sundu.

Törenin ardından Yüksey Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırgızistan’la ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkacak, güvenlik ilişkilerimiz gelişecek” ifadesini kullandı. Ayrıca Erdoğan, “İsrail’e yönelik uluslararası baskı artmalı, küresel sistemi tehdit ediyorlar” dedi.

“KKTC’NİN TDT ÜYELİĞİNE DESTEĞİNİZ İÇİN YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Erdoğan şöyle konuştu:

TİKA, binin üzerindeki projeyi hayata geçirdi. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemizin süreceğine inanıyorum. Eğitim iş birliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.

“İsrail uluslararası sistemi tehdit ediyor”

İsrail’in şimdi de Lübnan’a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi’nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail’e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan’ın desteği için teşekkür ederim.

KKTC’nin gözlemci üye olarak katılmasına desteğiniz için yürekten teşekkür ediyorum.”