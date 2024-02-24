Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ne olacacağı belli değil." dedi.

"Bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Bu cennet vatanı işgalcilere hainlere emperyalistlerin tetikçiliğini yapan teröristlere teslim etmedik. Artık içerde terör örgütleri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Geçen sene mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14,28 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir. Sonuçları açısından da mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Nasıl bir badire atlattığımızı daha iyi görüyoruz.

Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Sakaryamız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek veren bütün Sakaryalı kardeşlerime şükranlarım sunuyoruz.

Şu anda meydanda 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ne olacacağı belli değil. Kendi çıkarlarından kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyleri gözleri görmüyor. Bunlar tek parti döneminden beri hep böyleydiler.

TERÖRLE MÜCADELE

Bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyoruz. Terör örgütü askeriyle polisiyle kadını yaşlısı genci ve hatta bebeğiyle onbirlerce insanımızı katlederek bizden kopardı. Ödediğimiz bedelin haddi hesabı yok. Bu cennet vatanı işgalcilere hainlere emperyalistlerin tetikçiliğini yapan teröristlere teslim etmedik. Artık içerde terör örgütleri kalmadı.

KAAN

Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşamayanlar, dönüp kalplerindeki ülke ve millet sevgisini bir sorgulasın.

Güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu senaryoyu da yırtıp attık. İHA'mızla SİHA'mızla AKINCI'mızla bunları yok ettik.

Şimdi en son olarak ortaya KAAN uçağımızı çıkardık. KAAN ile beraber yine gökyüzü ile buluştuk.

KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir.

40 yıldır terör örgütlerine karşı mücadele diyoruz. Nerede bir terörist varsa bulup başını eziyoruz. Son teröristi etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye ve Türk milleti olarak bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak güçlü bir orduya ve savunma sanayiine sahip olacağız.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

70 binden fazla sivil yaralandı. Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail'in vahşetini önleyecek işe yarar bir çaba göstermediler. 140 gündür İsarail'in işlediği insanlıok suçlarını izliyorlar. BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı bile yapmıyor, yapamıyor.

"ENGEL OLDULAR"

Savunma sanayiinde sürekli yükselttiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müttefik dediğimiz ülkeler ihtiyacımız olan silahları vermedi, tabanca almamıza dahi engel oldular.

Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Türkiye'nin her karış toprağı yatırımlarla istidade ediyor.