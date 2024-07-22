Fileleftheros gazetesi, “Ateşi Körüklüyor – Türk Cumhurbaşkanı Şimdi De Yunan Savunma Bakanına Kızıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından verdiği haberinde, Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye’ye dönüşünde gerginliği arttıracak açıklamalarda bulunduğunu ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ı hedef gösterdiğini yazdı.

Erdoğan’ın Dendias’ı eleştiren açıklamalarına yer veren gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yanıtını da okuyucuya yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Erdoğan: İki Devletli Çözüm Modeli Kıbrıs Sorununun Tek Çözümü”

Haravgi: “Erdoğan: Erdoğan İki Devletli Çözümde Israr Ediyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde, gerekse Alpha kanalına yaptığı açıklamalar, Rum basınında yer aldı.