TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.

Ayrıca Ümit Milli Futbol Takımı'ndan İzzet Çelik ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Ege Albayrak da aynı sebepten ilgili takımların aday kadrosundan çıkartıldı.

"Bu dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık 5 yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, yaklaşık 5 yıl önce kendi takımı dışında yapılan bir bahis işlemi nedeniyle adının bu soruşturmada yer aldığını belirtti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yayımlayan 25 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık 5 yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."