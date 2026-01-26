Başbakan Ünal üstel tarafından bu yıl başlanacağı açıklanan yeni ve modern 12 bin kişilik stat için 2026 KKTC Bütçesine, ilk etapta kullanılmak üzere 600 Milyon TL kaynak kondu.

Mecliste onaylanan bütçenin Şubat sonu itibarıyla kullanılmaya başlanması ile birlikte yeni stat için ivedi şekilde ihale süreçlerinin başlatılması bekleniyor. Ayrıca statla birlikte çok amaçlı bir kapalı salonunun da hayata geçirilmesinin planlandığı ve büyük olasılıkla stat ile salonun temelinin birlikte atılacağı öğrenildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi