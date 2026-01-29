UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 8. ve son haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Cherki kaydetti.

GALATASARAY, İLK 24'E ADINI YAZDIRDI

Bu skorun ardından Devler Ligi'nde ilk 24 takım arasında yer almayı garantileyen sarı-kırmızılılar, 10 puanda kaldı. Galatasaray, play-off'taki rakibini bekleyecek. Puanını 16'ya yükselten Manchester City ise ilk 8 takım arasında yer aldı ve direkt olarak son 16 turuna yükseldi.