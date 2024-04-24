Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Erenköy Halk Plajı'nın yabancı turistlere de hitap etmesi için ismine ekleme yaptıklarını duyurdu.

Başkan Bakırcı, "Tarihsel, kültürel, doğal güzellikleriyle her zaman cazibe merkezi olan bölgemizin,ülkemiz turizminden hak ettiği kazancı ve halkımıza temiz, huzurlu ve uygun fiyatlı hakettiği hizmeti sunabilmek amacıyla yeni yatırımlar ve güzellikler eklemek için durmadan çalışıyoruz. Bunlardan birisi de Erenköy Halk Plajı’dır. Erenköy benim için bir isim değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ruhudur, Çanakkale’sidir. Bizim kırmızı çizgimizdir. Plajımız halkın malıdır ve bizler bu emaneti en iyi şekilde koruyup geliştirerek bizden sonra gelecek gençlerimize devredeceğiz" dedi.

Bakırcı, "Bizler yabancı turistlerin de tesislerimizden faydalanıp, ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla; İskele Halk Plajı’nın aynı zamanda Mackenzi Plajı, Dipkarpaz Halk Plajı’nın aynı zamanda Ayfilon Plajı ismiyle yabancı turistlere hitap etmesi gibi bizde cennet gibi güzel plajımızın güzelliğini, denizimizin temizliğini anlatabilmek amacıyla Blue Heaven (Mavi Cennet) ismini ekleme kararı aldık. Bu sayede gelen turistlerden kazanılan gelirle hem yeni yatırımlar hem de hizmet kalitemiz artarak devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Bakırcı, Erenköy Halk Plajı'nın her daim yaşayacağının altını çizerek, "Gerisi lafügüzaftır" ifadelerini kullandı.