Kıbrıslı Türk Çevre Bilimci Ergün Bey, Nisan 2024’de “normal dışı” yaşanan sıcak hava dalgasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Kıbrıs ormanlarının fotosentez hızının büyük miktarda yavaşlamasına neden olduğuna dikkat çeken Ergün Bey, bu olayın ilk defa kayıtlara geçtiğini de vurgu yaparak, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Nisan sonu ani yükselen sıcaklıklar Kıbrıs adasının ormanlarının fotosentez yerine, tıpkı biz insanlar gibi Solunum yapmalarına neden oldu. Ağaçlar sıcaklık stresi altına kaldıklarında kendilerini korumak için böyle reaksiyon verdikleri bilinmektedir. Bu olayı önemli bir bilimsel dergide yayınlayacağım. İklim değişikliği Kıbrıs adasını yavaş yavaş çölleştirmeye devam edecek. Önlemler almazsak, çok ağır bedeller ödeyeceğiz.”