Arıklı açıklamasında şunları söyledi:

“HALKA HİZMET, HAKKA HİZMETTİR”

Bu sabah, Sayın Başbakanla birlikte, devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde kontrol ettik.

Çatalköy-Girne yolunda önemli bir viraj olan İstimlak sorunlarını Belediye Başkanı Sayın Ceyhun Kırok çözmüştü. Bu sorun ortadan kalkınca derhal alt yapı çalışmalarına başladık. Bu sabahda Sayın Başbakanla birlikte çalışmaları yerinde inceledik.

Ardından Değirmenlik Belediyesinin üstlendiği büyük bir proje olan ve Demirhan’ın bölünme sorununu ortadan kaldıran, Akıllı Trafik Işıkları çalışmalarını yerinde kontrol ettik.

Hep söyleriz; “Amaç hizmet olunca, ideolojiler ve Parti çıkarları rafa kalkar”.

Ben, yol çalışmalarına özel önem veren Sayın Başbakana, Çatalköy Belediye Başkanı Sayın Ceyhun Kırok’a ve Değirmenlik Belediye Başkanı Sayın Ali Karavezirler’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum.